На мероприятия 9 мая в Иркутске не пустят с велосипедами, скутерами, скейтбордами и домашними животными

В День Победы лучше оставить велосипеды и животных дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средства передвижения вроде велосипедов, скутеров и скейтбордов 9 мая придется оставить дома, так же как и питомцев, сообщает администрация города Иркутска.

- В День Победы будет ограничен проход в места проведения праздничных мероприятий на велосипедах, скутерах, скейтбордах, других средствах передвижения, а также с животными, уточняют в мэрии города. - Все ради порядка и безопасности.

При этом ГИБДД предупреждает о том, что нельзя парковать автомобильные средства рядом с местами проведения массовых мероприятий, а дороги в центре Иркутска будет перекрыты.

Прекрасный вариант после прогулок по основным площадкам Дня Победы - это уехать на общественном транспорте. С девяти часов вечера до полуночи автобусы в разные концы Иркутска будут отправляться с улиц Нижняя Набережная, Сурикова и Российская - совсем недалеко от финальной точки праздника, набережной, где можно будет увидеть праздничный салют в 22:00. Так же долго будут ходить трамваи и троллейбусы.