Парк и набережную благоустроят в Нижнеудинске в этом году

В Нижнеудинске станет уютнее. В городе начали благоустраивать парк дворца культуры и набережную реки Застрянки. Этот проект победил на IV Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Пространства, которые приведут в порядок, 5 мая посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Это, безусловно, масштабный и современный проект, - подчеркнул глава региона. - Именно такие объекты призваны изменять отношение жителей к своему городу. Но это не просто красивые скамейки или фонари. Такие проекты способны привлекать на территории специалистов и инвестиции.

Парк и набережная находятся практически в центре Нижнеудинска. Местным жителям будет комфортно отдыхать там с детьми, так как для них оборудуют специальную площадку и игровые зоны. Для творческих встреч в парке создадут лекторий, а ярмарки и концерты будут проводиться на двух новых площадях. Для спортсменов обустроят площадки для игры в мини-футбол, стритбол и пляжный волейбол, а также планируют проложить маршруты для катания на велосипедах и скандинавской ходьбы.

Территория преобразится до 1 ноября 2021 года. Предполагается, что здесь будут проводить до 30 событий в год, а побывают на них не меньше 15 тысяч жителей Нижнеудинска и гостей города.

Напомним, что сейчас жители Приангарья выбирают парки, скверы, дворы и другие общественные пространства, которые обновят в 2022 году. Проголосовать можно до 30 мая на онлайн-платформе.