Ангарский хоккеист Владимир Грудинин сыграет в финале юношеского чемпионата мира в США. Фото: федерация хоккея России

Ангарский хоккеист Владимир Грудинин в составе сборной России сыграет в финале юношеского чемпионата мира 2021, который проходит в США. Путевку в главный матч турнира россияне добыли 6 мая, обыграв в полуфинале Финляндию со счетом 6:5. Владимир Грудинин в этом матче как обычно играл в первом звене, но отметиться результативными действиями не смог. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

Напомним, до этого, 17-летний Владимир Грудинин отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против США. Тогда наши парни одержали победу со счетом 7:6. После этого ангарчанин сделал голевую передачу в игре против Германии и ещё один результативный пас на счету Владимира в игре против Чехии.

В финале чемпионата мира Россия сыграет с Канадой, которая в полуфинале одолела Швецию. Встреча состоится 7 мая.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в Ангарске, в составе местной команды «Ермак-2003». Пять раз он выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб московский «Красная Армия».