500 сибиряков переедут в микрорайон, который строится для пострадавших от наводнения в Нижнеудинске

В этом году в Нижнеудинске начнут заселять дома в новом микрорайоне Восточный. Изначально его стали строить для пострадавших от наводнения, которое случилось летом 2019 года, но теперь эта территория - перспективное направление развития города. Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки.

- В Иркутской области 2021 год объявлен годом Нижнеудинска, - подчеркнул глава региона. - Его восстановление идет непросто. Есть проблемные объекты, есть вопросы, которые связаны с технологическими процессами, есть и объективные причины, связанные с коротким строительным сезоном. Сегодня мы констатируем: движение идет. Микрорайон Восточный стал перспективным направлением развития города. По различным социальным программам сюда переедет не менее 500 человек.

Так, сейчас в микрорайоне строят четыре пятиэтажки, куда переселятся 335 человек из аварийного жилья. Скоро начнут возводить дом на 33 квартиры для сотрудников Нижнеудинской районной больницы. Кстати, половину стоимости жилья для медиков по договору с правительством региона оплатило ОАО «РЖД».

Кроме того, уже в сентябре в Восточном планируют сдать в эксплуатацию 12 индивидуальных домов для тех, кто пострадал при наводнении, а до конца 2021 года возведут еще восемь таких зданий.

И это еще не все. В новом микрорайоне станут выделять землю многодетным семьям и льготникам. А в 2022 году там начнут строить школу на 520 мест и детский сад.