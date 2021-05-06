40 тысяч пар обуви без маркировки забрали из незаконной продажи таможенники в Иркутске

В Иркутске таможенники забрали из незаконной продажи 40 тысяч пар обуви, на которой не было маркировки. Общая стоимость товара - 35 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

- В разных районах города были проверены три магазина одной торговой сети, специализирующейся на продаже обуви, - рассказали специалисты Иркутской таможни. - В каждой торговой точке нашли крупные партии немаркированной детской, мужской, женской обуви всех сезонов и моделей.

Кроме того, из продажи забрали и обувь, на которой маркировка выполнена с нарушениями: информация указана не полностью или недостоверно, из-за чего невозможно идентифицировать товар. Полиция и Иркутская таможня проводят проверку.

Напомним, что с 1 июля прошлого года запрещено привозить в Россию и продавать здесь обувь без маркировки.