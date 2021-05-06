На 200 улицах Иркутска до конца июня обновят разметку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске начали обновлять дорожную разметку. Так, она уже нанесена на улицах Ленина, Чкалова, Нижняя набережная, Декабрьских событий, Рабочей и вокруг сквера Кирова. До конца июня планируют обновить разметку еще на 200 улицах. Об этом сообщает администрация города.

- Перед нанесением разметки проезжая часть должна быть отремонтирована и очищена от пыли и грязи. На разметку действует гарантия от трех месяцев до года, в зависимости от применяемого материала, - отметил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Для этого используется три вида материалов: водостойкая краска для осевых линий, холодный пластик для стоп-линий и "зебр", а также термопластик - это самая стойкая технология, поэтому ее применяют в центре города. Второй раз в этом году разметку будут обновлять с середины августа до 1 октября.

Одновременно в Иркутске продолжается ремонт дорог. За неделю восстановили участки улиц Ленина в районе трамвайных путей, Мамина-Сибиряка и перекресток улиц Дорожная и Урожайная.

Кстати, на сайте МУП «ИркутскАвтодор» горожане могут оставлять заявки на ямочный ремонт.