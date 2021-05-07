Жительница Усть-Илимска Иркутской области погибла на пожаре 7 мая
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Один человек спасен и один погиб на пожарах за прошедшие сутки в Приангарье. Всего в регионе за 24 часа произошло 14 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Так на пожаре в одноэтажном деревянном доме в Усть-Илимске погибла женщина 1953 года рождения, - отмечают спасатели. – Предполагаемая причина возгорания – печное отопление.
А вот житель Братска может отмечать второй день рождения. Его накануне достали из гаража, заполненного дымом.
- Очевидцы сообщали о том, что из-за двери зарытого гаража идет дым, на место тут же выехали два пожарных расчета, - говорят в региональном Главке. - Пожар развивался внутри кирпичной постройки площадью 24 квадратных метра. Пришлось вскрывать ворота бензорезом. Как только это было сделано звено газодымозащитной службы вошли внутрь и обнаружили на полу мужчину.
С признаками отравления угарным газом его передали медикам.
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