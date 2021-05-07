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Общество7 мая 2021 17:27

На Байкале спасли рыбака, провалившегося под лед

Мужчина не смог дойти до берега, игольчатый лед проламывался под его весом
Мария КНЯЗЕВА
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На Байкале спасли рыбака, провалившегося под лед

На Байкале спасли рыбака, провалившегося под лед

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Северобайкальска, рыбачившего 7 мая на льду Байкала, спасли сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

-Мужчина ловил рыбу на льду, недалеко от устья реки Слюдянка, - рассказывают спасатели. – Когда решил вернуться на берег к машине, сделал шаг и провалился под лед.

Сибиряк смог выбраться на поверхность, но следующий шаг - и он снова оказался в воде. Тогда рыбак понял, что до берега ему не добраться, выбрался на "сушу", позвонил в службу спасения и остался ждать на льду.

«Мы подошли со стороны "моря", на льду четко увидели фигуру лежащего человека, - рассказал начальник Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда Олег Чесноков. - Он находился примерно в 800 метрах от берега. Толщина льда около 45 см, но лёд игольчатый, наполнен водой, структура легко разрушается».

Оставаться на месте в таком случае было единственно правильным решением. Спасатели добрались до него на «Хивусе». Состояние у него было удовлетворительное, от помощи медиков мужчина отказался.

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