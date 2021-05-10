116 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 116 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С учетом вновь выявленных случаев COVID-19 всего за все время пандемии в регионе официально подтверждено 67 565 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа выздоровело уже 65 443 человека. За сутки инфекцию победили 14 больных COVID-19 жителей региона.

Госпитализировано в больницы области, по данным на 10 мая, 1 167 человек, 13 из них оказались на больничной койке накануне.

Умерло от коронавируса за все время пандемии в Иркутской области 2 427 человек, восемь из них скончались от COVID-19 в минувшие сутки. От заболеваний, спровоцированных коронавирусной инфекцией, в регионе с начала пандемии умерло 274 человека.

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