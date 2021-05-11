30 тысяч рублей взыскали с продавца за незаконную торговлю алкоголем в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре Приангарья продавец реализовывала алкогольную продукцию, зная, что у магазина нет на это соответствующей лицензии. Женщину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, однако та игнорировала требования судебных приставов. В отношении неплательщицы было вынесено постановление об ограничении права выезда заграницу. Однако и это не остановило иркутянку. Она приобрела билеты в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- При прохождении пограничного контроля в аэропорту города Новосибирска ей было отказано в регистрации на рейс. В этот же день на депозитный счет отделения поступила оплата задолженности в полном объеме, после чего постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации было отменено, - рассказала судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Толмачева.

Сегодня исполнительное производство в отношении женщины окончено. Деньги были перечислены взыскателю штрафа - ГУ МВД России по Иркутской области.