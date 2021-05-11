Более 500 пьяных водителей задержали в майские праздники в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 по 10 мая сотрудниками ГИБДД Иркусткой области было задержано 503 нетрезвых водителя. 43 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. На арестплощадку было отправлено 430 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, - сообщают в ведомстве, - В случае, если нарушение допущено повторно или привело к тяжким последствиям – предусмотрена уголовная ответственность.

С начала 2021 участниками 13% аварий в регионе становились пьяные водители. Всего в 84 ДТП погибли 22 человека и 122 получили различные травмы.

Сотрудники полиции призывают водителей помнить об ответственности и исключать употребление алкогольных напитков за рулем. Кроме того, неравнодушных граждан просят сообщать о подозрительном поведении автомобилистов на дороге.