Черных лесорубов, спиливших деревьев на 6 млн рублей, осудят в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В декабре прошлого года полицейские обнаружили незаконную вырубку в Чунском районе. Вырублено примерно 560 кубометров деревьев. Ущерб – 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как выяснили следователи, у лесорубов было разрешение на заготовку древесины на одном из кварталов. Работая там, они пилили лес и неподалеку.

- В число организаторов входили двое местных жителей и гражданин соседнего государства, - отмечают в полиции. - Установлено, что последний, как и другие его соотечественники, которых он привлек в бригаду, находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Организаторы рубки своим работникам говорили, что все разрешения у них имеются. Так, мигранта-лидера лесорубов арестовали, а его рабочих депортировали. Остальные организаторы ждали результатов расследования на свободе. Накануне оно завершилось и с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой региона, передано в суд.

- Мужчинам грозит срок лишения свободы до 7 лет, - отмечают в региональном МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08