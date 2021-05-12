Жителя Усть-Илимска оштрафуют за экстремистские материалы в соцсетях Фото: Олег УКЛАДОВ

Интернет давно перестал быть площадкой, где можно свободно выражать мнение или публиковать все, что душе угодно. Об этом 19-летнему жителю Усть-Илимска напомнили сотрудники межрайонной прокуратуры. На своей личной странице в соцсети "Одноклассники" парень выложил запрещенную в России и включенную в список экстремистских аудиозапись. Публикация находилась в общем доступе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В связи с этим межрайонной прокуратурой в отношении гражданина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,предусмотренном статьей "массовое распространение экстремистских материалов", - сообщают в ведомстве.

Согласно решению Усть-Илимского городского суда 19-летний пользователь "Одноклассников" признан виновным и обязан выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей. Сейчас доступ к данной публикации заблокирован, материалы удалены.