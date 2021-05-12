Организаторов подпольных азартных игр задержали в Ангарске Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ангарске четверо местных жителей организовали незаконное проведение азартных игр. Подозреваемые мужчины от 29 до 57 лет. У каждого из них были свои функции и обязанности в ведении совместного бизнеса. Доход ангарчане также делили между собой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, весной 2019 года один из обвиняемых в целях организация и проведения азартных игр на территории Ангарска привлек двух своих знакомых, которые в свою очередь также еще двух лиц. В результате организованная преступная группа начала свое функционирование, направленное на систематическое извлечение дохода от незаконного проведения азартных игр, - сообщили в ведомстве.

Члены банды занимались планированием работы игорного заведения, ремонтом оборудования, подбором персонала, привлечением новых клиентов и распределением полученных доходов. Игорный бизнес продолжал существовать вплоть до вмешательства полиции. Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд.

Также полиция разыскивает одну из соучастниц преступления.