Внеплановые проверки школ начались в Иркутской области после трагедии в Казани. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В детских садах и школах Приангарья по поручению губернатора Игоря Кобзева начались внеплановые рейды по безопасности. Силовики проверяют, исправно ли работают тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, а также инструктируют учителей и воспитателей.

- Трагедия в казанской школе показала, что мы еще раз должны уделить максимальное внимание вопросам безопасности объектов, где находятся дети, - подчеркнул Игорь Кобзев, побывав в рейде в школе №22 в Иркутске. - Важная составляющая вопроса - техническая оснащенность. Но в подобных ситуациях необходимо также определиться с последовательностью действий педагогов и ребят.

Поэтому планируется, что учителя будут проводить классные часы и рассказывать ученикам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Выпускные и последние звонки в школах региона организуют, учитывая меры безопасности и эпидемическую ситуацию с COVID-19.

- Мы ничего не отменяем и не переносим. А летом сотрудники Росгвардии и оперативных служб - МЧС, полиции - проведут дополнительные тренировки и учения, - подчеркнул губернатор.

В соцсетях появляются негативные комментарии в адрес охранных предприятий. В правительстве области подчеркнули, что, согласно закону, выбирают ту компанию, что предложит наименьшую стоимость. Но, разумеется, все охранники имеют лицензию на работу.