Опасность пожаров в лесах Иркутской области возрастет с 13 по 15 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метеорологи предупреждают жителей Иркутской области - с 13 по 15 мая местами в регионе ожидается высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.

Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 13 мая в Приангарье ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +2...-3, при прояснении -5...-10, днём +10...+15, при облачной погоде +1...+6, - рассказали в ведомстве.

В следующие два дня в регионе прогнозируются небольшие осадки и ветер. 14 мая температура днем достигнет +18 градусов, порывы ветра до 10 м/с. 15 мая ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с. Температура днем +11...+16 градусов.

Сотрудники МЧС просят неравнодушных граждан сообщать о нарушениях требований пожарной безопасности, пожарах и других происшествиях.