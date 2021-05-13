Улицы Трактовая и Баррикад в Иркутске начнут ремонтировать после разбора путепровода на Качугском тракте

Разбор путепровода на Качугском тракте. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Ремонт улиц Баррикад и Трактовой в Иркутске начнут после того, как демонтируют путепровод на Качугском тракте.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова мы предложили подрядчикам сдвинуть сроки ремонта на этих улицах, - подчеркнул заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - Работы начнутся после того, как будет закончен демонтаж путепровода. Это позволит снизить транспортную нагрузку и избежать больших пробок на подходах к Качугскому тракту со стороны города.

Напомним, на развязке, где пересекается Качугский и Александровский тракт, демонтируют путепровод. Он в аварийном состоянии. Автомобили не ездят по нему с 2002 года. Появился риск, что старая конструкция обвалится вниз, на магистраль, где движется транспорт.

Медлить нельзя, поэтому 12 мая для машин и пешеходов перекрыли 500 метров тракта "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово", чтобы начать разбирать путепровод. Взамен предложили такой путь: для водителей, кто движется из областного центра в сторону поселка Жигалово - по временной объездной направо от поста ГИБДД, а для тех, кто едет в обратном направлении - по съездам от дороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда". Но транспортный поток там настолько большой, что автомобилисты в первый же день попали в огромный затор.

- Сам стал свидетелем многокилометровой пробки, которая образовалась в вечернее время. Очевидно, что предложенный путь объезда не справляется с потоком транспорта, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Глава города обратился в Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области и сообщил, что необходимо продумать дополнительные варианты, как водителям обогнуть перекрытую часть дороги. Демонтаж временно приостановили.

- В ближайшие пять-семь дней мы модернизируем и существенно расширим объезд, - сообщила руководитель «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Дорогу сделают двухполосной, укрепят обочины и временно установят фонари. Затем разбор путепровода продолжат. А пока Качугский тракт открыт для движения, как обычно.

Отметим, что специалисты уже демонтировали перила, тротуары и дорожную одежду. Сейчас разбирают подходы, а впереди самая ответственная часть - балки пролетных строений. По ночам вести такие работы небезопасно, поэтому днем на Качугском тракте будет трудиться больше бригад, чем планировалось изначально. Закончить демонтаж намерены после 20 мая.