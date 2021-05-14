Бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч рублей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский областной суд накануне изменил приговор Качугского районного суда, приговорившего бывшего участкового по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие» к 4 года условного заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья.

- Согласно приговору вышестоящей инстанции 35-летний мужчина отправится в колонию общего режима на три года, - отмечают специалисты.

Следствие доказало, что в апреле 2019 года тогда еще действующий участковый получил 50 000 рублей за то, что не сообщил в дежурную часть о перевозке незаконно заготовлено древесины и не начал процессуальную проверку.

- Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности регионального МВД, во время служебной проверки сотрудник был уволен за то, что опорочил честь, а материалы переданы в следственные органы следственного комитета, - отмечают прокуроры.

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