Сибирячка всю ночь бродила в лесу с двумя детьми Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулунском районе полицейские нашли заблудившуюся местную жительницу, которая всю ночь бродила в лесу с двумя маленькими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Накануне вечером женщина позвонила в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщила о том, что она с двумя детьми потерялась в лесу, неподалеку от поселка Харгажин, - рассказали в ведомстве. - Сама определить местонахождение она не могла.

На поиски сразу выехали полицейские, сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, и сотрудники Госавтоинспекции. Ночью поисковая группа выехала в лес. Связаться с потерявшейся женщиной не получилось, так ее телефон уже был недоступен. Сыщики, включив сирену, прочесывали территорию и нашли мать и ее ребятишек. Оказалось, что сибирячка вместе с сыном и дочерью отправилась в лес искать ушедший с пастбища скот. Вскоре стемнело, они не смогли сориентироваться на местности, заблудились.

Сейчас дама и ребятишки вернулись домой, их здоровью ничего не угрожает.