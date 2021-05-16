Два рыбака едва не погибли из-за перевернувшейся лодки в Тайшетском районе Фото: Олег Укладов

Рыбалка двух жителей города Бирюсинск едва не закончилась трагедией. Их резиновая лодка без мотора перевернулась, оба мужчины оказались в воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Лодка налетела на камень, мужчина оказались в воде, при этом на них не было спасательных жилетов, - отмечают спасатели. – К счастью, им удалось выбраться на сушу.

Повезло, один из мужчин догадался упаковать заранее свой сотовый телефон в целлофановый пакет. Однако, для того, чтобы появилась сотовая связь, им мокрым и без обуви пришлось пройти пять километров до станции Туманшет. Там они связались с родственниками. Родные приехали спасать их, но оказалось, что рыбаки на другом берегу реки. Тогда-то звонок и поступил на телефон спасателей.

- Расстояние между берегами составляет порядка 40 метров, - рассказал начальник западного поисково-спасательного подразделения пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгений Кузора.

Спасатели отмечают, что родные правильно оценили обстановку и не рискнули самостоятельно выходить на воду. Вообще, река Туманшет в это время года полноводная и с быстрым течением, опасными участками, скрытыми под водой. Выходить сейчас рыбачить на ней на любом судне опасно, предупреждают специалисты.

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