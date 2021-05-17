Фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск" стартовал в областном центре

Масштабное культурное событие - фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск" - стартовало в областном центре. С 17 по 23 мая жители и гости города смогут побывать на спектаклях и читках пьес, встречах и кинопоказах, на выставке и концерте, организованные творческими коллективами со всей России. Всего состоится порядка 40 мероприятий.

Отметим, что это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства (ММОМА) и золотодобывающей компании "Полюс".

- Мы с нетерпением ждали возможности провести фестиваль "Территория. Иркутск", который стал финалом юбилейного 5-го конкурса региональных театров "Полюс. Золотой сезон", - сказала директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева. - Его победители, которых отобрало экспертное жюри, представят свои постановки иркутскому зрителю и в рамках образовательной программы приобщатся к актуальному российскому и международному театральному контексту.

Спектакли покажут на сцене Драмтеатра им. Охлопкова. Там же выступят артисты из ведущих коллективов столицы: Мастерская Брусникина с антиутопией в стихах "Сван", театр "Балет Москва" со спектаклем "Танцпол".

На сцене "Новой драмы" для самых маленьких зрителей выступит столичный театр "Трикстер", а также в формате театральных эскизов здесь пройдут читки лучших современных пьес. А в кино в эти дни покажут три спектакля парижского театра "Комеди Франсез".

В Художественном музее 18 мая откроется выставка "Личная история", организованная Московским музеем современного искусства. Иркутяне смогут полюбоваться картинами Казимира Малевича, Юрия Альберта, Георгия Кизевальтера и других современных мастеров. Тема экспозиции - портретный жанр. На ней представлены и работы из фонда иркутского музея.

- Нам было крайне интересно провести научную работу с коллекцией музея м найти в ней пересечения с нашим собранием, и в целом, сформировать общее видение и чувствование жанра, - отметил исполнительный директор ММОМА, член Попечительского совета фестиваля "Территория" Василий Церетели.

А 23 мая состоится заключительное мероприятие - концерт "Год без странствий", посвященный Италии, стране, вдохновляющей музыкантов, художников и поэтов.

- Любой фестиваль в наши неспокойные дни - уникальная возможность для общения, - подчеркнул арт-директор фестиваля, учредитель фонда "Территория" Роман Должанский. - Надеюсь на интерес иркутских зрителей и активный диалог с ними.

Горожане с нетерпением ждали открытия фестиваля - билеты на большинство мероприятий раскуплены заранее.