Больше 25,5 тысяч школьников напишут контрольные работы в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

25 579 выпускников девятых классов Приангарья до 21 мая напишут контрольные работы по одному из учебных предметов. Такой формат проверки знаний учащихся был выбран в 2020-2021 году вместо основного государственного экзамена - ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Написание контрольных работ пройдет в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ. 19 мая – физика, история. 20 мая – обществознание, химия. 21 мая – география, иностранные языки. Резервные сроки организации контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены, - сообщили в правительстве региона.

Также у учеников нет возможности сдать несколько предметов, для написания контрольной работы девятиклассник выбирает только одну дисциплину. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды могут отказаться от участия в процессе по собственному желанию.

Самым популярным предметом для сдачи среди девятиклассников стало обществознание, его выбрало больше 8 тысяч человек. Более 5 тысяч выпускников напишут контрольную по информатике, 4,8 тысячи – географию, около 4 тысяч – биологию, 1 тысяча – физику. Меньше всего учеников выбрало иностранные языки: свои знания по немецкому языку в Приангарье проверят 4 девятиклассника, по французскому - 1.

Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени. Писать ее девятиклассники будут в своих школах, там же работы будут проверять. Оценку учащиеся узнают через три дня. Результат контрольной работы никак не повлияет на допуск к прохождению государственной итоговой аттестации. Полученные оценки преподаватели выставят в журнал.