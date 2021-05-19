Вертолет Ми-8 вылетел на тушение крупного пожара в Нижнеилимском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Дальний Нижнеилимского района в настоящее время горят жилые дома. На месте работают сотрудники МЧС. Существует угроза распространения огня на другие постройки из-за порывистого ветра. Для профилактики в поселке полностью отключено электричество. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К ликвидации пожара привлечены силы местной добровольной пожарной команды с водовозкой и тяжёлой техникой, а также 35 человек местного населения. Из Заморского муниципального образования, в 30 км от Дальнего, направлена добровольная пожарная дружина с техникой, - сообщают в ведомстве.

Всего в Дальнем проживает 68 человек в 35 домах. Остальные 13 домов являются нежилыми. Поселок находится на берегу реки Илим в 118 километрах от районного центра. С населенным пунктом нет дорожного сообщения и паромной переправы.

Для тушения пожара к месту вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой спасателей регионального МЧС.

Как стало известно "КП", по состоянию на 15.45 в поселке Дальний горит 17 домов, 4 из них жилые. Пострадавших нет. Угроза распространения огня сохраняется.