Предельный возраст молодежи в Иркутской области увеличен до 35 лет

Предельный возраст молодежи в Приангарье увеличен до 35 лет.

Предельный возраст молодежи в Иркутской области повышен с 30 лет до 35 лет. Это сделано, чтобы расширить соответствующие гарантии для молодежи. Изменения в региональный законопроект о государственной молодежной политике принят во втором и окончательном чтении на сессии областного парламента 19 мая.

Инициатором увеличения предельного возраста стал Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области. Молодые депутаты провели работу с Общественной палатой региона и Молодежным парламентом при ГосДуме РФ.

Председатель Молодежного парламента Иван Комельков пояснил, что региональный закон о молодежной политике действует с 2008 года. Работа над его совершенствованием велась больше года. Кроме того, на федеральном уровне в январе 2021 года вступили в силу нововведения, которые также учли. Так, закон дополнен понятиями «молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность», «многофункциональный молодежный центр», определены условия предоставления соцподдержки молодым специалистам, предоставления грантов для реализации инициатив талантливой молодежи, уделяется внимание патриотическому и экологическому воспитанию.