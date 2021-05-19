Школьник из Бурятии погиб, надышавшись газом из баллончика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В бурятском селе Турунтаево 15-летний подросток погиб, надышавшись парами из газового баллончика. Все произошло 18 мая в овраге на окраине села. После уроков в школе туда отправилась компания одноклассников. Один из них принес несколько газовых баллонов для туристических горелок. Школьник взял баллоны и нескольких минут вдыхал их содержимое, накрыв голову курткой. Затем он внезапно вскочил на ноги, стал хаотично бегать, а через некоторое время упал и умер на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Скорее всего, подросток умер от острого отравления бытовым газом, - отметили в ведомстве. - Баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок содержат смесь бутана, изобутана. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья.

Сейчас по факту трагедии следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская и токсикологическая экспертиза. Кроме этого, в СК предложили принять закон, по которому продажа газосодержащих предметов детям и подросткам будет запрещена.