Мусорный полигон в Слюдянском районе планируют достроить к 1 сентября

Игорь Кобзев и Светлана Радионова посетили будущий мусорный полигон в Слюдянском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Слюдянском районе строят мусорный полигон. Как идут работы, оценил глава региона Игорь Кобзев во время поездки с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой - она находится в регионе с рабочим визитом.

- Строительство идет, но пока недостаточно активно, - отметил Игорь Кобзев. - Местным властям необходимо отслеживать график выполнения работ в еженедельном режиме. В июле я приеду сюда еще раз. Проверю, что изменилось. К сентябрю полигон должен быть готов.

Напомним, Слюдянский район входит в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории, забота о природе здесь должна быть на первом месте. Но вывозить мусор некуда - санкционированного полигона нет. Строят его с 2019 года вблизи реки Быстрая, справа от федеральной трассы, связывающей Култук, Монды и границу с Монголией. Планируется, что полигон сможет принимать 60 тысяч кубометров мусора в год, а сортировать - 50 тысяч тонн. Это достаточно большие объемы для территории, поскольку всего здесь накапливается 20,5 тысяч тонн мусора в год.

На строительство выделено 316,3 млн рублей (в соответствии с ценами 2018 года) в рамках госпрограммы Приангарья «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы.

Представитель подрядчика заверил, что полигон будет готов к 1 сентября этого года. Чтобы следить за темпами работ в режиме онлайн, Игорь Кобзев поручил установить камеры видеонаблюдения.