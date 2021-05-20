ЗС: финансирование профтехучилищ в Иркутской области должно быть увеличено

Областные парламентарии считают, что финансирование профтехучилищ должно быть увеличено.

В Иркутской области работает 81 учреждение профессионального образования. Молодые люди могут освоить 92 специальности и 50 профессий. Больше всего студентов учатся на специальностях в сфере педагогики и соцобеспечения, транспорта, лесного комплекса, строительства и общественного питания. Сейчас увеличивается количество мест на такие специальности, как химическое производство, прикладная геология, горное дело, машиностроение. Всего в Приангарье каждый год выпускается около 9 тысяч специалистов, из них более половины находят работу, 16% идут учиться в вузы. Развитию профобразования в регионе посвятили правительственный час сессии Законодательного Собрания.

Депутаты обратили внимание на питание студентов. На это предусмотрено в среднем 129 рублей в месяц, а средняя стипендия чуть более 500 рублей, этих сумм явно недостаточно. Также остро не хватает общежитий, существующие нужно ремонтировать. Необходимо обновлять материальную базу и самих техникумов, пересматривать порядок начисления зарплат преподавателям. Депутаты подняли вопрос и о том, чтобы вернуть льготный проезд на электричках для всех категорий студентов среднего профессионального образования.

Органам исполнительной власти региона рекомендовано проработать вопрос увеличения финансирования подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2019 - 2024 годы, а также принять дополнительные меры по кадровому обеспечению. Парламентарии настаивают на подготовке дорожной карты по модернизации, реконструкции и ремонту общежитий, по развитию инвестиционного партнерства с крупными корпорациями, предусматривающее строительство учебных зданий и общежитий, их материально-техническое оснащение.