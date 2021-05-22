Причина взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске выясняется. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Взрыв в гаражно-строительном кооперативе 94 квартала Ангарска. В результате ЧП погиб человек и сейчас на месте работают представители полиции и других силовых структур региона. Свое слово должны сказать и взрывотехники.

По сообщениям местных пабликов, ЧП якобы произошло во время отдыха в гараже какой-то компании. Эта версия похожа на правду, поскольку точно известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, которым оказывалась медицинская помощь. Как сообщают источники "КП"- Иркутск, пока нет точного ответа, что именно взорвалось. Это может быть как некое взрывное устройство, например, граната, так и газовый баллон. Соответственно, может быть как несчастный случай, так и преступление.

Официальных комментариев по поводу случившегося в гаражном кооперативе Ангарска пока нет, должны появиться в ближайшее время.