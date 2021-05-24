Больше тысячи человек пострадали от укуса клещей в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон активности клещей в Иркутской области начинается в конце марта. Однако пик приходится на конец мая, июнь. Это подтверждает статистика. Только за неделю с14 по 21 мая в регионе укушены клещами были больше тысячи человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Так, по данным на 14 мая в регионе от укусов этих кровососущих пострадали ( с конца марта) 1422 сибиряка, то на 21 мая пострадавших уже 2493. Получается, за неделю за помощью к специалистам обратились 1071 человек, в этом числе - 234 ребенка. Также за эту неделю появились первые госпитализированные из-за инфекций, передающихся клещами.

- У одного пациента подозрение на клещевой энцефалит, у двух - на клещевой боррелиоз, еще у четверых заболевших есть подозрение на клещевой риккетсиоз, - отмечают в Роспотребнадзоре Иркутской области.

Где активны клещи? Да практически по все области. Не было пока ни одного случая присасывания кровососущих только в 4 районах региона - Казачинском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Нукутском районах.

Из 2493 клещей, укусивших жителей Приангарья, исследовать удалось 1334 паукообразных.

- Из них заражено клещевым энцефалитом было 7, боррелиозом - 260, другими клещевыми инфекциями - 80, - отмечают специалисты.

Медики отмечают, что наиболее надежным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Проводится она в два этапа, завершить которые нужно за две недели до выхода в очаг инфекции.

ЦИФРЫ

38 947 человек в Иркутской области за 4 месяца 2021 года сделали прививки от клещевого энцефалита;

14 404 - из них дети до 17 лет.

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