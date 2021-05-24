Жительница Иркутской области пыталась продать квартиру от имени умершей родственницы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница города Ангарска пыталась продать квартиру от имени умершей родственницы, которая скончалась в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

- Ангарчанка хотела оформить право собственности на недвижимое имущество при помощи договора купли-продажи и поддельной нотариальной доверенности, составленной от имени собственника квартиры, - отмечают специалисты. – При этом доверенность была оформлена в прошлом 2020 году, тогда как собственница квартиры умерла еще в 2013-ом.

То, что документы – подделка, выяснило сотрудник Росреестра региона во время проверки. Отмечается, что жительница Ангарска уже однажды пыталась получить эту жилплощадь как наследница. Основанием было решение Ангарского городского суда. Но тогда регистрация была прекращена, так как у специалистов возникли сомнения в подлинности судебного решения.

НА ЗАМЕТКУ!

Как обезопасить себя от махинации с недвижимостью, советует заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева:

- Для этого необходимо через многофункциональный центр подать заявление о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника. При наличии такой записи в Едином государственном реестре недвижимости все поданные по доверенности заявления будут возвращаться без рассмотрения.

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