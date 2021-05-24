Два детских сада открылись в Боханском районе

Кузьма Алдаров: Сразу два новых детских сада в Боханском районе приняли дошколят.

В селах Буреть и Хохорск Боханского района открылись новые детские сады. В Бурети дошкольное учреждение примет 60 малышей, а в Хохорске чуть больше - 96. Об этом рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, который представляет в областном парламенте интересы жителей Усть-Ордынского Бурятского округа.

- Это долгожданное и радостное событие для всего округа. Приятно видеть радость в глазах родителей, ведь если наши ребятишки подрастают в достойных условиях, значит, селу жить и развиваться, - подчеркнул вице-спикер.

Оба детских сада современные, комфортные, на территориях установлены детские площадки, проведено благоустройство. В Бурети детсад построен по федеральной программе Минпросвещения России. Здесь открыто две группы. В Хохорске строительство финансировалось в рамках областной программы развития дошкольного образования. В результате открыли детский сад на четыре группы.

Кузьма Алдаров отметил, возвести объекты удалось за год благодаря совместной работе губернатора, представителей правительства и депутатов.