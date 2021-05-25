Все детские лагеря в Иркутской области обеспечат охраной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области все летние лагеря обеспечат охраной. На время, пока там будут отдыхать дети, руководство заключает договоры с охранными предприятиями: 58% лагерей охраняются ЧОП, 28% - сторожевой охраной, 14% - силами Росгвардии. Везде есть кнопки экстренного вызова полиции.

- Обеспечение безопасного пребывания детей в оздоровительных организациях - одна из первоочередных для нас задач, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - По информации городских и районных межведомственных оздоровительных комиссий во всех лагерях территория освещается в темное время суток, проблем с отсутствием резервных источников электроснабжения не возникает. Все детские оздоровительные учреждения имеют устойчивую телефонную связь.

Летний отдых для детей начнется с 1 июня: начнут открываться санатории и так называемые "площадки" при школах, где ребята находятся только днем. А с 10 по 20 июня начнутся смены в загородных лагерях - все зависит от погоды и отопления.

В учреждениях, куда дети поедут на лето, обеспечат безопасность и от COVID-19: закупят приборы для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, маски, антисептики.

- Этим летом действуют ограничения по количеству детей в группах и отрядах - не более 75% от вместимости, - сказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

Дети, вожатые и воспитатели будут заезжать одновременно, а посещения родных - под запретом. Сотрудники лагерей перед сменой должны сдавать анализы на коронавирус.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

663,2 миллиона рублей предусмотрено в бюджете Приангарья на отдых и оздоровление детей этим летом.

262 121 ребенок побывает в лагерях.

762 точки будут принимать детей.

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