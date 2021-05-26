Сибирячка накопила 900 тысяч рублей долга по алиментам, а после забрала детей из детдома Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Благодаря специалистам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области в Приангарье мать забрала своих двух сыновей из детского дома спустя 4 года после лишения родительских прав.

Жительницу Нижнеудинска лишили родительских прав за асоциальный образ жизни, который она продолжила и после того, как ее двух сыновей забрали в детский дом. За 4 года она накопила долг по алиментам около 900 000 рублей. Но после постоянных бесед судебных приставов с должницей о важности семьи и материнской заботы для детей, сибирячка устроилась на работу в кафе, начала, можно сказать, новую жизнь: приступила к погашению задолженности и решила восстановить свои права родительницы через суд.

- Ее иск был удовлетворен решением Заларинского районного суда Иркутской области, - рассказала пресс-службе УФСПП судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Кирюшина. – Сразу после этого мать забрала сыновей.

Также женщина вышла замуж и в скором времени родит третьего ребенка.

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