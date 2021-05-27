Девятиклассник сел за руль мотоцикла и попал в ДТП в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С травмами различной степени тяжести накануне в больницу был доставлен 15-летний школьник. Подросток решил попробовать себя в качестве мотоциклиста, сел за руль и врезался в столб. Об этом сообщает Отдел ГИБДД МО МВД России «Усольский».

Авария эта произошла в деревне Буреть. Парень сам, без разрешения родителей сел за мотоцикл Рейсер и решил поездить по улицам.

- Несовершеннолетний не справился с управлением, совершил наезд на столб с последующим опрокидыванием, - рассказывают полицейские. – Школьнику потребовалась госпитализация.

Каждое лето инспекторы отмечают рост числа ДТП с участием детей за рулем мототранспортных средств. Только в Усольском районе в этом году их произошло уже три.

- Не допускайте несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, - просят сотрудники ГИБДД. - Напоминайте детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

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