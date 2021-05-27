Полицейские задержали пьяного водителя после 15 км погони в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Инспекторы ДПС в Ангарском городском округе накануне задержали пьяного автомобилиста на трассе Сибирь. Мужчина не остановил машину по требованию полицейских, а наоборот прибавил газу. Началась погоня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Догнать нарушителя получилось после почти 15 километров погони, - рассказывают в региональном МВД. – За рулем «Хонды Партнер» оказался 28-летний житель города Черемхово.

Чтобы выяснить, насколько пьян водитель, инспекторы с его согласия провели медицинское освидетельствование. Допустимая норма алкоголя в организме сибиряка была превышена в 5,5 раз. «Хонда» отправилась на арестплощадку, а водителю теперь предстоит отвечать за свои нарушения.

- Составлено несколько административных протоколов: за неоплату четырех административных штрафов в установленный законом срок, за невыполнение требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают инспекторы.

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