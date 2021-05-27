323 тысячи рублей отсудила уборщица у работодателя за незаконное увольнение в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске суд признал незаконным увольнение 66-летней местной жительницы. Женщину восстановят на работе и обяжут работодателя выплатить сотруднице сумму среднего заработка за время вынужденного отгула, все задолженности по зарплате, а также компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

- Как следует из материалов дела, истец работала в должности уборщика производственных помещений на основании трудовых договоров. В апреле 2019 года трудовой договор с ней был расторгнут и на следующий день заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг по осуществлению уборки помещений с понедельника по субботу, 7 часов в день на срок до декабря 2019 года. В январе 2020 года договор между сторонами не заключался, но при этом истец продолжала работать. Истцу был выдан пропуск с указанием должности «уборщица», - сообщили в ведомстве.

Когда в феврале 2020 года женщина пришла в очередной раз на работу, охранники не впустили женщину и сообщили, что она уволена. Иркутянка посчитала поступок работодателя незаконным. По ее словам, это принесло ей нравственные страдания. Кроме того, истец утверждает, что с учетом минимального размера оплаты труда в регионе , ее заработная плата заметно занижена.

После того, как Свердловский суд не признал отношения истца и ответчика трудовыми, женщина обратилась в вышестоящий апелляционный суд с жалобой. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с решением первой инстанции, приняв во внимание трудовой договор, заключенный сторонами и пропуски, выписанные на имя женщины с указанной должностью "уборщица". Это полностью подтвердило, что иркутянка была сотрудницей компании ответчика и уволена незаконно.

Суд удовлетворил исковые требования частично. Женщина восстановлена на работе. Работодатель выплатит ей не выплаченную ранее зарплату и внесет страховые взносы в пенсионный фонд. Сумма заработной платы за время вынужденных прогулов составит 313 тысяч рублей. Также предприятие оплатит сотруднице моральный ущерб - 10 тысяч рублей.