Пьяный водитель без прав устроил погоню в Тулуне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тулуне сотрудники ДПС задержали пьяного водителя без водительских прав. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Иркутской области.

- На маршруте патрулирования в городе Тулуне сотрудниками госавтоинспекции был замечен автомобиль «Лада 21240», водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские приняли решение об остановке транспортного средства. Полицейские, включив проблесковые маячки, проследовали за автомобилем, однако водитель ускорился и попытался уйти от преследования. После неоднократного требования сотрудников правоохранительных органов об остановке транспортного средства, удалось остановить автомобиль, - рассказали в ведомстве.

Нарушителем оказался 33-летний местный житель. У мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Было установлено, что водительских прав лихач никогда не имел, а в 2018 году привлекался к ответственности за подобное нарушение. В адрес водителя был составлен административный протокол.

Также полицией было установлено, что тулунчанин является подозреваемым в совершении кражи металлоконструкций.