ЕГЭ начнут сдавать 31 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области основной этап ЕГЭ начнется 31 мая. Также выпускники девятых классов продолжают сдавать ГИА. Об этом сообщает правительство региона.

- 31 мая состоятся единые государственные экзамены по географии, литературе и химии. В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 15,5 тысяч выпускников школ, из них 14,2 тысячи – выпускники нынешнего года, - рассказал министр образования региона Максим Парфенов.

Для сдачи ЕГЭ в Приангарье открыто 118 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для выпускников 11 классов в 42 муниципальных образованиях, из них 82 – на базе общеобразовательных организаций, 22 – ППЭ на дому для лиц с ограничениями по здоровью, 14 - в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для учащихся, которые находятся в местах лишения свободы. Каждый предмет ученики сдают два дня. Это сделано для того, чтобы рассадить школьников в аудитории с учетом социальной дистанции.

В этом году обязательным предметом стал только русский язык. Самыми популярными среди выпускников стали такие предметы как профильная математика - ее выбрали 8683 человека, обществознание – 7212, физика – 2810, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 2402 участника. Самыми малочисленными предметами по выбору в Иркутской области являются немецкий язык: его будут сдавать 9 выпускников, по 2 человека выбрали испанский и французский языки.

Также в регионе продолжается сдача итоговой аттестации для девятых классов. Сегодня школьники сдают основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Это второй из двух обязательных экзаменов. Написание экзаменов также делится на два дня.