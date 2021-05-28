Погода в Иркутске: 28 мая воздух прогреется до +18 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 28 мая. В областном центре сегодня переменная облачность. Синоптики говорят, что день пройдет преимущественно без осадков. Такой прогноз дают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +16…+18 градусов, - отмечают метеорологи. – Ветер в столице Приангарья дует со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в городе сегодня в норме – составляет 715 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области, в регионе небольшие дожди, местами ливни, грозы. Ветер дует с порывами до 14 м/с, а в западных и центральных районах и вовсе до 15-18 м/с. Столбики уличных термометров в Приангарье 28 мая покажут +17…+22, но если облака затянут небо будет прохладней - +10…+15.

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