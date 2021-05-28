Малая сцена открылась в Иркутском музыкальном театре. Фото: с официального сайта Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского

«Ищите женщину» - так называется новая постановка в Иркутском музыкальном театре. И это не только новый спектакль в репертуаре, но и первый на малой сцене, которая накануне открылась. Об этом сообщает Министерство культуры и архивов Иркутской области.

- Это долгожданная вторая площадка театра. О ней в учреждении мечтали более десяти лет, - отмечают специалисты. - Ее ширина 9,4 метра, глубина – шесть. Малая сцена дает возможность работать с новыми формами спектаклей и создавать камерные постановки с небольшим количеством артистов и маленькими декорациями.

Первой такой постановкой и стала детективная история «Ищите женщину». Режиссер спектакль Глеб Черепанов, сотрудничавший с МХТ им. А. П. Чехова и Мариинским театром в Санкт-Петербурге.

Посмотреть спектакли на новой сцене одновременно могут всего 178 зрителей. Также здесь будут проходить выступления детского музыкального театра «Стрекоза» и ансамбля «Доктор Джаз».

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