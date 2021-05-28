Приставы разыскали жительницу Иркутской области в соцсетях, чтобы перечислить ей алименты от отца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судебные приставы Иркутской области разыскали в соцсетях девушку, которой до 18-летия, отец не выплатил всю сумму алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Мужчина выплачивал алименты на содержание дочери до ее 18-летия частично, к совершеннолетию девушки накопился долг в 134 тысячи рублей. Приставы обратились на работу сибиряка. Из его зарплаты стали удерживать сумму для погашения долга. В какой-то момент с приставами связались работодатели и сообщили, что средства стали возвращаться обратно. Сотрудники УФССП позвонили матери девушки – никто не ответил, по месту регистрации дверь также никто не открыл… Тогда приставы начали искать женщину в соцсетях.

- Ее личная страница была обнаружена, но женщина давно не заходила в Сеть, - отмечает врио начальника отделения по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам Ярослав Орлов. – В списке друзей была найдена ее дочь, которая ответила на вопросы специалистов.

Оказалось, мать пропала без вести, а опекуном девушки (так как она инвалид) стала тетя. Тетю вызвали на прием к судебным приставам, где пояснили, что нужно сделать, чтобы деньги поступили на счет ее подопечной, так как она уже стала совершеннолетней. Так дочь после 18-летия получила от отца 134 тысячи рублей.

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