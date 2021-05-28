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Происшествия28 мая 2021 5:38

Жительница Тайшета перевела 608 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенников

Полиция Иркутской области вновь сообщает об обманутых сибиряках
Мария КНЯЗЕВА
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Жительница Тайшета перевела 608 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенников

Жительница Тайшета перевела 608 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенников

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Тайшетского района Иркутской области, поверив, что ей действительно звонят представители банка и полицейский перевала на счет мошенников 608 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сначала заявительнице позвонили «банкиры», они рассказали ей о подозрительных действиях с ее счетом, - говорят полицейские. – После, под предлогом «сохранения» сбережений они уговорили гражданку оформить банковский займ на максимально доступную сумму и перевести деньги на «безопасный счет».

Для убедительности женщине еще позвонил и полицейский, сказав, что ей предстоит принять участие в операции по изобличению аферистов.

- Мужчина звонил, используя технологии подмены номеров, - отмечают в региональном МВД. – Он сказал, что его номер она может проверить на сайте ОВД.

И такие цифры там действительно были указаны. После этого сибирячка доверилась звонившему – взяла несколько кредитов в разных банках на сумму 608 000 рублей и все средства перевела мошенникам. Только спустя несколько дней она поняла, что ее обманули.

Еще одной жертвой «лжебанкиров» стала жительница Нижнеудинска. Она сообщила мошенникам номер карты и трехзначный код с оборотной стороны. Она поверила, что с ее счета списаны средства и, сообщив звонившей девушке цифры, она сможет их вернуть.

- Аферисты, используя технологию подмены номера, звонят якобы из дежурных частей отделов полиции, телефонов доверия или номеров должностных лиц, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных ведомств и просят выполнять требования «сотрудников банков», - говорят полицейские. – В таком случае лучше перепроверять информацию, набрав тот же номер телефона вручную.

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