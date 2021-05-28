Делегация Иркутской области планирует подписать соглашения на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Иркутской области планирует подписать ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня в северной столице, делегация из Иркутской области планирует подписать ряд соглашений, в том числе, с другими регионами. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, тема форума в этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности». Сформирована насыщенная деловая программа: состоится свыше 130 дискуссий на различные темы.

Делегация Приангарья поучаствует в сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию», экспертной панели по развитию аэропортовой сети Сибири и не только.

Кроме того, на традиционной выставке Петербургского международного экономического форума наш регион презентует инвестиционные проекты: создание газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск, строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Куте, разработка и освоение золоторудного месторождения Сухой Лог, развитие и благоустройство территорий и другие.