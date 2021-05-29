Иркутская область презентует проекты развития на выставке в рамках ПМЭФ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Делегация Иркутской области готовится к XXIV Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится 2-5 июня в северной столице. Представители нашего региона примут участие в деловых сессиях, планируют подписать соглашения, а также презентуют проекты развития на стенде «Большая Сибирь» в рамках традиционной выставки.

Инвестиционных проектов в Приангарье немало. Это создание газохимического кластера на севере региона, разработка и освоение золоторудного месторождения, строительство современного самолета МС-21, развитие фармацевтической отрасли, строительство газопровода. Еще одно перспективное направление - туризм. Будут презентованы проекты развития Байкальска, Кругобайкальской железной дороги, исторической части Иркутска.

Напомним, тема Петербургского международного экономического форума в этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Форум проводится с 1997 года, а с 2006-го - под патронатом и при участии президента России.