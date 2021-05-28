Конкурс “Полицейский Дядя Степа 2021”: специальный приз от «Комсомольской правды» получили Надежда и Арсений Орловы из Шелехова

Специальный приз от «Комсомольской правды» получили Надежда и Арсений Орловы из Шелехова

Перед празднованием дня защиты детей сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области подвели итоги конкурса игрушек “Полицейский Дядя Степа”. Уже девятый год подряд иркутские полицейские предложили детям и их родителям своими руками создать необычные поделки, посвященные работе стражей порядка. Материал был неважен. Это могла быть бумага, картон, фанера, дерево, глина, гипс, стекло, пластилин, камень или текстиль.

На награждении конкурса “Полицейский дядя Степа”, которое 28 мая состоялось в кукольном театре «Аистенок» юные участники представили свои аппликации с изображением работы полицейских, и кукол в виде сыщиков. Выбрать лучшую поделку из сотен было сложно. Поэтому организаторы увеличили количество призовых мест, предложив представителям иркутских СМИ выбрать по одной понравившейся поделке. «Комсомолка» также вошла в состав жюри. Мы посчитали самой необычной и интересной работу брата и сестры Орловых из Шелехова: 7-летней Надежды и 5-летнего Арсения. Их поделка – полицейский, который на поводке держит служебную собаку.

Поделка победителей.

- Мы участвуем в конкурсе уже во второй раз, - рассказывает мама Надежды и Арсения Светлана. – В прошлом году свою работу представляла только дочка, а в этом к ней присоединился сын. Идею поделки Надя и Арсений придумали вместе. И вместе же ее мастерили при помощи бабушки. Дети счастливы, что удалось победить и получить диплом и подарки от «Комсомолки».

Победителем конкурса среди детей в этом году стала Юлия Малинович из Тайшета. А лучшей среди взрослых – Галина Бальбурова из Осы. Все без исключения участники конкурса получили грамоты от ГУ МВД России по Иркутской области