Продавца из Черемхово осудят за продажу алкоголя 14-летнему подростку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело по факту продажи алкогольной продукции несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции установили, что днем 30 декабря 2020 года 35-летняя жительница города Черемхово, работающая продавцом в магазине, расположенного по улице Красный путь, осуществила розничную продажу 14-летней покупательнице алкогольной продукции, не убедившись в том, что молодая девушка не достигла совершеннолетнего возраста путем истребования у нее удостоверения личности. Ранее подозреваемая была подвергнута административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ., - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его рассмотрят в Ленинском районном суде.

Всего с начала года полицейские провели свыше 1500 проверок в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. Выявлено 175 нарушений. Общая сумма штрафов для продавцов спиртного подросткам в регионе составила 2,3 миллионов рублей.