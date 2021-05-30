Погода в Иркутске: 30 мая в городе до +12 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 30 мая. В областном центре снова дожди, но сотрудники Иркутского Гидрометцентра отмечают, что осадки будут небольшими.

- В Иркутске сегодня воздух прогреется до +10…+12 градусов, - говорят синоптики. – Облачность в столице Приангарья переменчивая, ветер дует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в городе сегодня в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области: в регионе дожди – местами кратковременные, местами грозы. Ветер с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +9…+14, в низинах будет холодно – от 0 до +5 градусов. В Катангском районе до +7…+12, но если облака не закроют солнце, будет +16…+21.

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