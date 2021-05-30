Повышение уровня воды в реках Иркутской области из-за дождей продолжается

Повышение уровня воды в реках Иркутской области продолжается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за дождей в Иркутской области продолжается подъем уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья.

Из-за постоянного изменения ситуации с возможными подтоплениями спасателей постоянно передислоцируют, чтобы они оказались в нужное время в нужном месте. Сегодня, 30 мая, специалисты находятся в поселке Шиткино в Тайшестком районе, в поселке Инга в Черемховском районе, в поселках Аршан и Владимировка в Тулунском районе, в самом городе Тулун.

- По данным на утро 30 мая подтоплены 18 приусадебных участков: 7 в селе Бирюса, 11 в поселке Шиткино в пониженных участках местности в Тайшетском районе, в связи с повышением уровня воды в р. Бирюса, - говорят спасатели. - Подтопленных жилых домов нет.

По данным на сегодняшний день, уровень воды в реке Ия рядом с городом Тулун повысился еще на 2см, сейчас он 627 см при критической отметке в 730. Река Белая в районе населенного пункта Мишелевка поднялась на 121 см, но до критики еще почти 2.5 метра. Резко поднялся Иркут в районе Тибельти, но угрозы подтопления пока нет. В рядах рек также отмечается понижение уровня воды от - 10 до - 131 см.

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