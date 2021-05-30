Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: адреса, когда возобновится подача электроэнергии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021 запланировано в Правобережном, Октябрьском и Свердловском районах. «Света» в ряде зданий в этих округах не будет от 30 минут до 11 часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021 связано с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. – Просим отнестись с пониманием, ведь неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021 пройдет в некоторых домах на улицах Байкальская, Донская, Зверева, Трудовая, Лыткина, Рабочего Штаба, Мало Якутская, Селитбенная, Фабричная, Земляничная, Карбышева, Каменная, Владимира Давыдова, 4-ая Железнодорожная и других (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: Октябрьский район
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 31 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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