Погода в Иркутске: 31 мая в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 31. В областном центре сегодня переменная облачность. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра предупреждают о небольшом дожде.

- В Иркутске днем столбики уличных термометров покажут +10…+12, - говорят метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья составляет 727 миллиметров ртутного столба, что для этого времени года в регионе является нормой.

Что касается погоды в Иркутской области 31 мая – синоптики предупреждают о дожде, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+13, в низинах холодно – 0 или +5. Тепло сегодня будет в Катангском и северо-восточных районах – там до +14…+19.

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